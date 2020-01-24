حجب موقع وكالة "فارس" الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية

أعلنت وكالة "فارس" ال​إيران​ية للأنباء، في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، إنه تم حجب موقعها ب​الإنترنت​، وذلك بأمر من ​وزارة المالية​ الأميركية على خلفية ال​عقوبات​ المفروضة ضد إيران.

وأشارت الوكالة، إلى أن مزود خدمة الإنترنت الدولي، أرسل لها رسالة بالبريد الإلكتروني، تفيد بأن سبب الحظر، جاء "بطلب من الهيئة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والقائمة السوداء لهذه المؤسسة ( SDN)".

وكانت ​الولايات المتحدة​ قد فرضت عقوبات إضافية على أفراد وشركات، على خلفية الضغط على إيران. وتتضمن قائمة العقوبات مواطنا صينيا وآخر إيرانيا، بالإضافة إلى شركات في قطاع النفط.