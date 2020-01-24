مقتل 26 شخصا وفقدان 15 آخرين في مدغشقر جراء الأمطار الغزيرة

أعلن المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في ​مدغشقر​، أنّ "مقتل 26 شخصًا على الأقل وفقدان 15 آخرين وتشريد 90 ألفاً، نتيجة ​الأمطار​ الغزيرة الّتي تنهال على شمال غرب مدغشقر منذ الأحد".

وتُعدّ ميتسينجو ومايفاتانانا أكثر المناطق تضرّرًا بسبب الأمطار الناجمة عن انخفاض الضغط الجوي.

وكان قد أدّى فيضان نهر لوبي في ميتسينجو إلى جرف 24 شخصًا، عثر على أربعة منهم متوفين، ولا يزال 18 في عداد المفقودين.

وقطعت الأمطار طريقين سريعين يصلان الشمال الغربي بسائر مناطق البلاد. وقد عبّرت السلطات عن قلقها من "خطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بسبب غمر المياه سهول الأرز والأراضي المنخفضة، مع إمكانيّة ارتفاع أسعار المنتجات الأساسيّة بسبب انقطاع الإمدادات".

في هذا الإطار، دعا رئيس الوزراء كريستيان نتساي، إلى "تقديم مساعدات دوليّة للمنكوبين، فيما وجّهت المعارضة نداءً إلى رئيس الجمهورية أندريه راجولينا، لإعلان حالة الكارثة الطبيعيّة بسبب الأضرار الّتي لحقت بالبلاد والشعب المنكوب".