أردوغان: 400 ألف سوري يتوجهون إلى حدود تركيا من إدلب

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أن نحو 400 ألف شخص يتوجهون حاليا من منطقة إدلب شمال غرب سوريا نحو حدود تركيا، بسبب ما وصفها بهجمات القوات الحكومية السورية.
وأشار أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عقب لقاء بينهما في اسطنبول، إلى إن "الجانبين بحثا سبل تحقيق وقف إطلاق النار في منطقة إدلب وتقديم المساعدات الإنسانية لسكانها".
ولفت أردوغان إلى أن "على الجميع ممارسة الضغط على النظام السوري لإنهاء العنف بحق إخوتنا في إدلب. والاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية إنسانية عن مساعدة سوريا"، مؤكداً أن "اليوم يتوجه نحو 400 ألف من سكان إدلب البالغ عددهم 4 ملايين نسمة نحو حدودنا".
وأعلن أردوغان أن السلطات التركية أعلنت حالة الاستنفار بمشاركة الهلال الأحمر الدولي.
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