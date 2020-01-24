أردوغان: 400 ألف سوري يتوجهون إلى حدود تركيا من إدلب

حذر الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​، من أن نحو 400 ألف شخص يتوجهون حاليا من منطقة إدلب شمال غرب ​سوريا​ نحو حدود ​تركيا​، بسبب ما وصفها بهجمات القوات الحكومية السورية.

وأشار أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية، ​أنغيلا ميركل​، عقب لقاء بينهما في اسطنبول، إلى إن "الجانبين بحثا سبل تحقيق وقف ​إطلاق النار​ في منطقة إدلب وتقديم المساعدات الإنسانية لسكانها".

ولفت أردوغان إلى أن "على الجميع ممارسة الضغط على ​النظام السوري​ لإنهاء العنف بحق إخوتنا في إدلب. و​الاتحاد الأوروبي​ يتحمل مسؤولية إنسانية عن مساعدة سوريا"، مؤكداً أن "اليوم يتوجه نحو 400 ألف من سكان إدلب البالغ عددهم 4 ملايين نسمة نحو حدودنا".

وأعلن أردوغان أن ​السلطات التركية​ أعلنت حالة الاستنفار بمشاركة ​الهلال الأحمر​ الدولي.