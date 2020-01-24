أعلنت ​وزارة الصحة​ الفرنسية عن تسجيل أول إصابتين بفيروس "كورونا" في ​فرنسا​ وهي الأولى في ​أوروبا​.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت عدة دول عن وصول فيروس "كورونا" الجديد إليها ووصول عدد ​ضحايا​ الفيروس إلى 25 وأكثر من 800 إصابة.

ومن أول أعراض الإصابة بالفيروس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في ​التنفس​، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.