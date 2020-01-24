أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل أول إصابتين بفيروس "كورونا" في فرنسا وهي الأولى في أوروبا.
وجاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت عدة دول عن وصول فيروس "كورونا" الجديد إليها ووصول عدد ضحايا الفيروس إلى 25 وأكثر من 800 إصابة.
ومن أول أعراض الإصابة بالفيروس، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.
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