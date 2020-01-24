الداخلية التركية: مقتل 4 اشخاص وإصابة العشرات بمدينة ملاطيا في حصيلة أولية للزلزال

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ عن "مقتل 4 اشخاص وإصابة العشرات في مدينة ملاطيا في حصيلة أولية للزلزال الذي ضرب شرق تركيا".

وضرب زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات، شرق تركيا، فيما ضربت هزات أرضية ارتدادية كل من سوريا ولبنان.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأضاف المركز أن "هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد".