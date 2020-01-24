السلطات المصرية: اعتقال مسافر هولندي في مطار القاهرة بسبب مخدرات

أعلنت سلطات ​مطار القاهرة​ عن اعتقالها مسافراً هولندياً بعد العثور في حقيبته على مواد مخدرة محظورة.

وأشار مدير عام ​الجمارك​ في مطار القاهرة، جمال عبد الفتاح، إلى أن "المسافر من أصول مصرية، وقد صل صباح اليوم قادماً من ​أمستردام​، وكان يحمل كميات من الحشيش والميثامفيتامين والإكستاسي يصل وزنها الإجمالي إلى 60 غراما، علاوة على 60 حبة من مسكن ألم محظور في البلاد".

ولفت عبد الفتاح إلى أن لا يزال قيد الحبس ويواجه اتهامات جنائية.