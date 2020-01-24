أرسلت الولايات المتحدة قاذفة استراتيجية سادسة من طراز B-52H إلى قاعدتها في دييغو غارسيا في المحيط الهندي.
وأشارت بيانات المراقبة من مواقع غربية، أن هذه القاذفة القادرة على حمل صواريخ مجنحة مزودة برؤوس نووية، "نفذت رحلتها من قاعدة باركسديل الجوية في ولاية لويزيانا إلى جزيرة دييغو غارسيا"، مشيرةً إلى أنه "بعد أن قطعت القاذفة المحيط الأطلسي، قامت طائرة صهريج من طراز KC-135R، انطلقت من القاعدة الجوية "مورون" في إسبانيا، بتزويدها بالوقود وهي في الجو".
وكانت قد بدأت الولايات المتحدة بإرسال قاذفات على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، إلى قاعدة دييغو غارسيا، ليصل عددها حاليا، إلى 6 قاذفات.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأميركي يرسل قاذفة سادسة للمحيط الهندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.