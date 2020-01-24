الجيش الأميركي يرسل قاذفة سادسة للمحيط الهندي

أرسلت ​الولايات المتحدة​ قاذفة استراتيجية سادسة من طراز B-52H إلى قاعدتها في دييغو غارسيا في ​المحيط الهندي​.

وأشارت بيانات المراقبة من مواقع غربية، أن هذه القاذفة القادرة على حمل ​صواريخ​ مجنحة مزودة برؤوس نووية، "نفذت رحلتها من قاعدة باركسديل الجوية في ولاية لويزيانا إلى جزيرة دييغو غارسيا"، مشيرةً إلى أنه "بعد أن قطعت القاذفة المحيط الأطلسي، قامت ​طائرة​ صهريج من طراز KC-135R، انطلقت من القاعدة الجوية "مورون" في ​إسبانيا​، بتزويدها ب​الوقود​ وهي في الجو".

وكانت قد بدأت الولايات المتحدة بإرسال قاذفات على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة و​إيران​، إلى قاعدة دييغو غارسيا، ليصل عددها حاليا، إلى 6 قاذفات.