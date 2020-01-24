مقرر تركيا بالاتحاد الأوروبي طلب من أنقرة العودة للحالة الطبيعية قبل انقلاب 2016

دعا المقرّر الخاص ل​تركيا​ في ​الاتحاد الأوروبي​، ناتشو سانشيز آمور، ​أنقرة​ إلى "العودة إلى الحالة الطبيعيّة"، بعد انتهاء التوتّر المتعلّق بانقلاب عام 2016 الفاشل ضدّ الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​.

ولفت في تصريح صحافي، في نهاية زيارة إلى تركيا استمرّت أسبوعًا، التقى خلالها بمسؤولين من مختلف الأطياف السياسيّة، إلى "أنّني أعتقد أنّنا جميعًا يمكن أن نفهم ما هو الوضع المتوتّر الّذي يمكن أن تكون عليه البلاد بعد محاولة انقلاب. لكنّي سألت دائمًا من حاورتهم: متى تعودون إلى الحالة الطبيعيّة؟ متى ستتخطّون هذا الوضع الحاد وهذا الاستقطاب، مع الأخذ في الاعتبار أنّكم ربحتم أخيرًا معركتكم ضدّ مدبّري الإنقلاب؟".