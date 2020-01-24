انتشار فيروس كورونا المستجد خارج الصين









اسماء السيد - ووهان: أدناه قائمة بالدول التي أعلنت تسجيل إصابات بفيروس كورونا الشبيه بفيروس سارس، وذلك منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية (وسط-شرق) في ديسمبر.

في الإجمال، أصيب بعدوى الفيروس نحو 900 شخص، غالبيتهم في الصين، توفي من بينهم 26، بحسب آخر حصيلة رسمية.

-فرنسا-

كشفت وزارة الصحة الفرنسية وجود حالتين "مؤكدتين" من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهما أولى الاصابات في أوروبا.

قالت وزيرة الصحة انييس بوزين إن الحالة الأولى تتعلق بمريض دخل المستشفى في بوردو والثانية في باريس، مشددة على أن السلطات ستبذل قصارى جهدها "للحد" من انتشار الفيروس.

-كوريا الجنوبية-

أول إصابة في كوريا الجنوبية كانت لصينية تبلغ 35 عاماً، وصلت إلى سيول في 19 يناير على متن طائرة آتية من ووهان.

كذلك، جرى تسجيل إصابة امرأة خمسينية كانت تعمل في ووهان.

-الولايات المتحدة-

أدخِل رجل ثلاثيني زار منطقة ووهان وعاد منها في 15 يناير، إلى مستشفى غير بعيد عن سياتل، وفق ما أعلنت السلطات في 21 يناير. وكان الرجل اتصل بنفسه بخدمات الطوارئ في 19 يناير بعد ظهور أعراض عليه. وتوصف حالته بأنها مُرضِية.

وسجّلت حالة أخرى في 24 يناير لدى ستينية وصلت من ووهان في 13 يناير وتسكن في شيكاغو. وتقول السلطات الصحية المحلية إنّها "في حال سريرية جيدة".

-اليابان-

الحالة الأولى في اليابان سجّلت لثلاثيني أدخل إلى المستشفى في 10 يناير بسبب إصابته بحرارة مرتفعة وأعراض أخرى، بعد عودته قبل ايام قليلة من ووهان.

وفي 24 يناير، سجّلت حالة أخرى لأربعيني يسكن في ووهان، ووصل إلى اليابان في 19 منه.

-النيبال-

جرى الإعلان عن أول حالة في 24 يناير في النيبال، لدى طالب عاد في 9 من الشهر من النيبال.

-سنغافورة-

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أعلنت سنغافورة في 23 يناير عن الإصابة الأولى التي تعرّض لها رجل يبلغ 66 عاماً بعد ثلاثة أيام من وصوله من ووهان وهو يعاني من الحرارة والسعال.

وثبتت إصابة ابنه الذي رافقه والبالغ 37 عاما. وكذلك كان حال خمسينية تعيش في ووهان، وصلت في 21 يناير.

-تايوان-

الحالة الأولى التي سجّلت في تايوان لامرأة خمسينية وصلت من مقر إقامتها في ووهان في 20 يناير، وكانت تعاني من الحرارة والسعال وألم في الحنجرة.

-تايلندا-

جرى تسجيل أول إصابة خارج الصين في تايلندا في 8 يناير، لامرأة عائدة من زيارة إلى ووهان.

مذّاك، جرى تسجيل ثلاث حالات أخرى، ما يرفع الإصابات إلى أربع: ثلاثة صينيين من ووهان وتايلندية زارت هذه المدينة.

تعافى صينيان وعادا إلى بلديهما.

-فيتنام-

أدخل صينيان إلى المستشفى في 17 و18 يناير: رجل وصل من ووهان في 13 يناير وابنه الذي يسكن في هو-شي-منه وتلقى العدوى، بحسب ما اعلنت السلطات في 23 يناير.

(مناطق صينبة شبه مستقلة)

-هونغ كونغ

ثبتت إصابة شخصين زارا ووهان، ويتلقيان العلاج في هونغ كونغ.

-ماكاو

أعلنت سلطات ماكاو في 22 يناير إصابة امرأة، وهي سيدة أعمال تبلغ 52 عاما وصلت قبل قبل ثلاثة ايام بالقطار الآتي من مدينة تشوهاي الصينية.

وجرى تسجيل إصابة ثانية مذّاك.

