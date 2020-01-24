كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جانتس": دعوة واشنطن حول صفقة القرن "إهانة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الحزب، اعتبارهم الدعوة بأنها مثابة تقوية لليمين الإسرائيلي قبل انتخابات الكنيست المقبلة في مارس المقبل، حيث يخشى غانتس بعد تلبيته للدعوة أن يكون قد وقع في فخ سياسي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الحزب ما زال يناقش قبول دعوة ترامب لمناقشة خطة صفقة القرن، خلال الزيارة المرتقبة، ومن المتوقع أن يرفض غانتس هذه الدعوة.
ووجهت الإدارة الأمريكية، دعوتين لممثلي أكبر الأحزاب الإسرائيلية، وزعيمي كتلتي اليمين التي يقودها بنيامين نتانياهو، وكتلة اليسار التي يقودها بيني جانتس، من أجل مناقشة صفقة القرن في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وجاءت الزيارة في ظل تعثر الأحزاب الإسرائيلية في التوصل لحكومة إسرائيلية، فضلاً عن ضغط من الأحزاب الإسرائيلية على الكنيست لمناقشة حصانة نتانياهو من الملاحقة في القضايا التي تلاحقه.