كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 24/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || مقتل متظاهرين اثنين في ساحة الكيلاني وسط بغداد

قتل متظاهرين عراقيين، اليوم الجمعة، في ساحة الكيلاني وسط بغداد، وكان موقع "السومرية" نقل عن مصدر أمني قوله، إن "الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية عادت، وقوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع". Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || إصابة 34 أمريكي بارتجاج في الدماغ عقب الضربة الإيرانية

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، بأن 34 جنديا جرى تشخيص معاناتهم من إصابات في الدماغ عقب الضربة الإيرانية على قاعدة في العراق. أخبار عالمية عاجلة اليوم || تقرير أمريكي يحذر من المحور القطري التركي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد تقرير لموقع "ناشيونال انترست" الأمريكي، عن العلاقات بين قطر وتركيا وتأثيرها على المنطقة.

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