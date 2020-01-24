الدفاع الروسية تعلن مقتل 3 جنود سوريين خلال مواجهات في حلب

وفى أول هجوم ضد المواقع الحكومية بعد تحريرها من الإرهابيين، شن 50 مسلحًا مدعومين بـ4 سيارات دفع رباعى مزوّدة بالمدافع الرشاشة، هجوما آخر، على مواقع تابعة للجيش السورى فى محافظة حلب من اتجاهين، لكن القوات الحكومية تصدت لهم، وأسفرت المواجهات عن مقتل 7 مسلحين وإصابة 9 آخرين، إلى جانب مقتل وإصابة 6 من القوات الحكومية.

وقرب قرية حمام التركمان بريف الرقة الشمالى، تعرض عدد من الجنود الأتراك ومسلحون موالون لهم، للقتل.