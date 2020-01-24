فقدان 4 أعضاء في منظمة غير حكومية في بغداد

ودعت السفارة الأمريكية في بغداد عبر رسالتها، "المواطنين الأمريكيين إلى عدم الاقتراب من السفارة في بغداد"، مؤكدة أن "القنصلية الأمريكية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات ومواعيد الخدمات، بما في ذلك إصدار جواز السفر".

كما نشرت السفارة في رسالتها أرقام هواتف "مجانية"، دعت رعاياها للاتصال عبرها.

وانطلقت، صباح الجمعة، تظاهرة كبيرة في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد لرفض الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية.