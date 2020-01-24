شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 34 جنديًا في الغارة الإيرانية على العراق والان نبدء بالتفاصيل
أكدت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنه تم تشخيص إصابة 34 جنديًا بجروح في الدماغ في أعقاب ضربة صاروخية إيرانية على قاعدة عسكرية في العراق هذا الشهر.
وتم نقل العديد منهم للعلاج، إلى أماكن من بينها ألمانيا أو العودة إلى الولايات المتحدة في الحالات الأخطر.
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