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إصابة 34 جنديًا في الغارة الإيرانية على العراق

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أكدت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنه تم تشخيص إصابة 34 جنديًا بجروح في الدماغ في أعقاب ضربة صاروخية إيرانية على قاعدة عسكرية في العراق هذا الشهر.

وتم نقل العديد منهم للعلاج، إلى أماكن من بينها ألمانيا أو العودة إلى الولايات المتحدة في الحالات الأخطر.

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