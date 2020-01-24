مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 8 في هجوم إرهابي بحلب

قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إن 3 جنود سوريين قتلوا وأصيب 8 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بنيران إرهابيين في مدينة حلب.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة قولها: "إن الجيش السوري أحبط هجوما نفذه ما يصل إلى 70 إرهابيا غرب حلب".

وذكرت الوكالة أن ثمانية مدنيين قتلوا أيضا، وأصيب 22 بنيران إرهابيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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والخميس، أكدت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 40 جنديا سوريا وإصابة 80 آخرين، جراء هجوم شنه مسلحون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن الوزارة أن نحو 200 مسلح شاركوا في الهجوم على مواقع متقدمة للجيش السوري، الأربعاء.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنه تم قتل نحو 50 من المسلحين المشاركين في الهجوم.

وكانت القيادة العامة للجيش السوري قد أعلنت، في وقت سابق، استمرار عملياتها العسكرية في ريف إدلب الجنوبي لاستعادة السيطرة على جميع المناطق.



وأكد الجيش السوري سيطرته على مساحات واسعة في ريف إدلب، مشيرا إلى تطهير ما يزيد على 320 كيلومترا مربعا، وطرد جبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة منها، والدخول إلى أكثر من 40 بلدة وقرية.