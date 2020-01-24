فقدان 3 فرنسيين وعراقي يعملون مع منظمة كاثوليكية ببغداد

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2020/1/24 10:53 م بتوقيت أبوظبي
عنصران من الشرطة العراقية - أرشيفية
أعلنت جمعية كاثوليكية فرنسية، الجمعة، فقدان أربعة من موظفيها هم ثلاثة فرنسيين وعراقي منذ الإثنين الماضي في بغداد.
وقال بنجامين بلانشارد مدير عام منظمة "إس أو إس كريتيان دوريان" غير الحكومية التي تساعد المسيحيين المشرقيين إن الرجال الأربعة "فقدوا في محيط السفارة الفرنسية، ولم يتم طلب فدية".
وفي وقت سابق، الجمعة، قتل متظاهران وأصيب 25 آخرون، إثر اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن وسط العاصمة بغداد.
ونقلت رويترز عن مصادر أمنية قولها: "إن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج على طريق محمد القاسم السريع في العاصمة".
وكان مصدر أمني أفاد لموقع "السومرية" الإخباري بعودة المصادمات على طريق محمد القاسم في بغداد، فيما أشار إلى أنه تم تسجيل 8 حالات اختناق جراء قنابل الغاز.
ويشهد العراق اضطرابات منذ اندلاع الاحتجاجات في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي في بغداد وتسع محافظات جنوبي البلاد ضد توسع نفوذ إيران بالبلاد.
ولا تزال المظاهرات متواصلة للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، لمواجهة حالات الفساد المستشري هناك ومعالجة البطالة.
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