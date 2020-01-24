أقوى 5 قوات جوية عربية.. بينها مصر والسعودية والإمارات

نشر موقع "جلوبال فير باور" العالمي المهتم بالقوة العسكرية لنحو 137 دولة حول العالم تقريرا عن ترتيب القوات الجوية في الدول العربية حتى نهاية عام 2019.

وتصدرت القوات الجوية المصرية ترتيب أقوى 5 قوات جوية عربيا، في حين حلت التاسعة عالميا، وشملت قائمة الخمسة الأقوى السعودية والجزائر والإمارات وسويا.

"العين الإخبارية" ترصد في التقرير التالي أبرز 5 دول عربية من حيث القوة الجوية:





وجاءت القوات الجوية المصرية في صدارة ترتيب الدول العربية التي حلت في الترتيب التاسع عالميا من بين 137 دولة، حيث بلغ إجمالي عدد القطع العسكرية 1092 قطعة متقدمة على دول صاحبة جيوش كبيرة مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

وبلغ عدد الطائرات المقاتلة 211 طائرة متنوعة مثل "إف 16 ورافال وميراج"، بالإضافة إلى 341 طائرة هجومية "مثل سوخوي وQ5"، كما بلغت عدد طائرات نقل الجنود والمعدات 59 طائرة.

وتصدر رصيد القوات الجوية المصرية من حيث عدد الطائرات الخاصة بالتدريب بنحو 388 طائرة، واحتلت به المركز الرابع عالميا من حيث عدد طائرات التدريب.

كما كشف التقرير امتلاك مصر 293 طائرة هليكوبتر، فيما بلغ عدد الطائرات الهجومية بها نحو 46 طائرة.





وحلت القوات الجوية الملكية السعودية في المركز الثاني عربيا والثاني عشر عالميا، بعدد قطع عسكرية بلغ نحو 848 قطعة، تضمنت 244 طائرة مقاتلة مختلفة جعلتها في الترتيب الـ12 عالميا من بين دولة 137 من حيث عدد المقاتلات.

كما بلغ عدد الطائرات الهجومية نحو 325 طائرة وضعتها في الترتيب الأول عربيا والتاسع عالميا من حيث عدد الطائرات الهجومية.

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وتمتلك أيضا القوات الجوية الملكية 49 طائرة نقل، بالإضافة إلى 209 طائرة تدريب، و254 طائرة هليكوبتر، بلغ عدد الطائرات الهجومية منها 34 هليكوبتر.





أما القوات الجوية الجزائرية فجاءت في المركز الثالث عربيا و21 عالميا بإجمالي عدد قطع عسكرية بلغ 551 قطعة، من بينها 103 طائرات مقاتلة، و113 طائرة هجومية، 58 طائرة نقل.

وتمتلك الجزائر أيضا 87 طائرة تدريب، بالإضافة إلى 284 الهليكوبتر، بلغ عدد الطائرات الهجومية منها 46 طائرة جعلتها في المركز الـ15 عالميا من حيث عدد الهليكوبتر الهجومية.





وفي المركز الرابع عربيا، حل سلاح الجو الإماراتي، كما احتل المركز الـ22 عالميا من بين 137 دولة متقدما على دول مثل إسبانيا وإيران وأستراليا وكندا.

وبلغ إجمالي عدد القطع العسكرية التي تمتلكها دولة الإمارات 541، تضمنت 98 طائرة مقاتلة و128 طائرة هجومية.

وبلغ عدد طائرات النقل في القوات الجوية الإماراتية 38 طائرة، بالإضافة إلى 146 طائرة تدريب، و225 طائرة هليكوبتر، من بينها 30 هيلكوبتر هجومية.





وجاءت سوريا في المركز الخامس عربيا والـ29 عالميا، بعدد قطع عسكرية 459 قطعة.

وبلغ عدد الطائرات المقاتلة نحو 200 طائرة، بالإضافة إلى 133 طائرة هجومية 133، وأربع طائرات نقل معدات وأفراد.

وتضم القوات الجوية السورية 67 طائرة تدريب، و166 طائرة هليكوبتر، متضمنة 28 هليكوبتر هجومية.



