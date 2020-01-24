قرقاش: دور الرياض المحوري يحمل تغييرا إيجابيا للسعودية والمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الجمعة، أن دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "الاستهداف المتجدد للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يسعى للنيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح، وستسقط هذه الاتهامات المغرضة كما سقطت الحملات السابقة".

وأضاف: "دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للسعودية والمنطقة".

وتابع: "كم أسعدنا الحضور والتواصل السعودي الإعلامي الدولي والمؤثر خلال هذه الفترة، حيث عبرت الرياض عن سياساتها ورؤيتها بقوة الحجة والمنطق وعبر أصوات مؤثرة وناضجة شملت الأمراء عبدالعزيز بن سلمان وخالد بن سلمان وفيصل بن فرحان ومعالي عادل الجبير".