بارزاني يدعو إلى استمرار مهام التحالف الدولي في العراق

طالب رئيس ​إقليم كردستان​ ​العراق​، ​نيجيرفان بارزاني​، خلال لقائه بالأمين العام لمنظمة ​الامم المتحدة​ أنطونيو غوتيريش، على هامش فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي، ​الأمم المتحدة​ بـ"المساهمة في تهدئة الأوضاع في العراق"، مشيداً بـ"دور الأمم المتحدة في العراق"، داعيًا إلى "استمرارها في دعم العملية السياسية، وأهمية مواصلة مهام ​التحالف الدولي​ ضد "داعش"، لمواجهة مخاطر عودة ظهور الإرهاب". إضغط للمزيد

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