بومبيو سيتوجه إلى بريطانيا في 29 الحالي وبعدها إلى أوكرانيا

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أنّ "وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ سيتوجّه إلى ​بريطانيا​ في 29 كانون الثاني الحالي، ليلتقي برئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ ووزير الخارجية ​دومينيك راب​، لمناقشة سبل توسيع الروابط التجاريّة بين البلدين وتعزيزها"، عقب خروج بريطانيا من ​الاتحاد الأوروبي​ (​بريكست​) في نهاية الشهر الحالي.

وأوضحت في بيان، أنّ "من هناك، سيتوجّه الى ​أوكرانيا​، حيث سيلتقي بالرئيس فولوديمير زيلينكسي"، الّذي يلفت الديمقراطيون في محاكمة لرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في مجلس الشيوخ، إلى أنّه تعرّض للضغط من ترامب لإجباره على المساعدة في تشويه سمعة منافسه ​جو بايدن​.

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