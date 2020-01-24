بومبيو سيتوجه إلى بريطانيا في 29 الحالي وبعدها إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ "وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو سيتوجّه إلى بريطانيا في 29 كانون الثاني الحالي، ليلتقي برئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الخارجية دومينيك راب، لمناقشة سبل توسيع الروابط التجاريّة بين البلدين وتعزيزها"، عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في نهاية الشهر الحالي.
وأوضحت في بيان، أنّ "من هناك، سيتوجّه الى أوكرانيا، حيث سيلتقي بالرئيس فولوديمير زيلينكسي"، الّذي يلفت الديمقراطيون في محاكمة لرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، إلى أنّه تعرّض للضغط من ترامب لإجباره على المساعدة في تشويه سمعة منافسه جو بايدن.
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