قائد عمليات البصرة: أمَرنا بالإنتشار الواسع للجيش لتأمين المتظاهرين

أمر قائد عمليات ​البصرة​ قاسم نزال وحدات الجيش ​العراق​ي للنزول الشارع لتأمين المحيط الخارجي لتواجد ​المتظاهرين​ السلميين في العراق.

وأشار نزال، في بيان له إلى "أننا وجهنا بالانتشار الواسع للجيش العراقي في المحافظة، وذلك لتأمين المحيط الخارجي لتواجد المتظاهرين السلميين، ومنع دخول المندسين والمخربين ومثيري الشغب إلى ساحات الاعتصام، شريطة عدم الخروج من الأماكن المخصصة لهم وعدم التظاهر في الأماكن العامة والمفتوحة، والتي أدت إلى استهدافهم خلال اليومين الماضيين".

ولفت نزال، إلى أن "عدم التزام البعض يعرضنا وإياهم، إلى موضع حرج ويعرضهم إلى استهداف مباشر من قبل الخارجين عن القانون".