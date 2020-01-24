أعلن وزير ​المياه​ والري والطاقة في ​إثيوبيا​ سيليشي بيكيلي، أن "بلاده ستبدأ ملء "​سد النهضة​" نهاية هذا العام، حيث سيتم الانتهاء منه في غضون 4-7 سنوات". هذا وكان قد اجتمع وزارء خارجية إثيوبيا و​السودان​ ومصر في ​الخرطوم​، لمناقشة موضوع السد، وكان الاجتماع تقني وقانوني حول ملء وتشغيل السد الكبير، واتفقت الدول على أن يتم الملء خلال موسم ​الأمطار​، وفقا لشروط معينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المياه الاثيوبية: سنبدأ ملء سد النهضة نهاية هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.