مظاهرات جديدة ضد استيراد الغاز الإسرائيلي في الأردن

خرج متظاهرون إلى شوارع العاصمة عمان، لدعوة الحكومة الأردنية مرة أخرى إلى رفض استيراد الغاز من إسرائيل.
وتجمع المحتجون بالقرب من مبنى وزارة الطاقة الأردنية، ومبنى الشركة الوطنية للكهرباء في عمان تحت شعار "شجب الخيانة"، حيث أصر المشاركون على ضرورة إلغاء استيراد "الغاز الفلسطيني المنهوب"، والتراجع عن "خيانة" إبرام الاتفاق لتزويد الأردن بالغاز من الحقول الإسرائيلية.
وقد بدأت عمليات توريد الغاز الإسرائيلي إلى الأردن، في 1 يناير 2020 في إطار فترة تجريبية، تستمر ثلاثة أشهرفي إتفاق بتوريد 45.3 مليار متر مكعب من الغاز من إسرائيل إلى الأردن خلال 15 عاما. وتقدر قيمة الصفقة بـ10 مليارات دولار.
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