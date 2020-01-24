زلزال بقوة 7 درجات يضرب شرق تركيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ان "​زلزال​ تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب شرق تركيا، وسط أنباء عن هزات أرضية في كل من العراق وسوريا"، موضحاً "ان الزلزال وقع في المناطق الشرقية من تركيا وعلى عمق 10 كيلومترات"، لافتاً أن "هزات ارتدادية جراء الزلزال طالت تقريبا كل أنحاء البلاد، ووصلت إلى سوريا والعراق وإسرائيل".

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