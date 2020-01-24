مجلس الدوما اعتمد قانونا يسمح للطلاب الأجانب بالعمل على أراضي روسيا

اعتمد ​مجلس الدوما الروسي​ في جلسته العامة، مشروع قانون يسمح بتوظيف الطلاب الأجانب في ​روسيا​ من دون إذن أو موافقات خاصّة.

وكان قد طرح هذه المبادرة أعضاء في الدوما بمبادرة من ​فالنتينا ماتفيينكو​، وفياتشيسلاف فولودين، حيث سيتمّ إجراء تغييرات على القانون الاتحادي بشأن "الوضع القانوني للمواطنين الأجانب في روسيا الاتحادية"، تلبيةً لهذا الغرض.

ووفقًا للتشريع الحالي، يحقّ للطلاب للأجانب الّذين يدرسون في إطار برامج التعليم المهني العالي فقط العمل دون الحصول على إذن العمل الخاص في روسيا، في أوقات فراغهم في المؤسّسات التعليميّة الّتي يدرسون فيها، أو في الجمعيات التجاريّة أو الشركات الّتي تمّ إنشاؤها من قبل المنظمات التعليميّة ذات الميزانيّة أو المستقلّة الّتي يدرسون فيها.

ومن الممكن أن يساهم هذا القانون بتخفيف الأعباء الماليّة عن آلاف الطلبة الأجانب في روسيا، ويسهّل عليهم ظروف حياتهم، ويسهّل من اندماجهم بالمجتمع الروسي، بهدف اكتساب مهارات جديدة من ناحية الاختصاص الّذي يدرسة الطالب أو من النواحي المهنيّة بشكل عام.