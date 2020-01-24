صالح: العراقيون مصرون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة خادمة لشعبها

ركّز الرئيس العراقي ​برهم صالح​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "العراقيين مصرّون على دولة ذات سيادة كاملة غير منتهكة، خادمة لشعبها ومعبّرة عن إرادتهم الوطنيّة المستقلّة، بعيدًا عن التدخلات والإملاءات من الخارج، دولة ضامنة لأمنهم وحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة، دولة في أمن وسلام مع جيرانه".

وكان قد توجّه آلاف العراقيّين إلى منطقة الجادرية، حيث ارتدى عدد كبير من ​المتظاهرين​ لباس الكفن، تلبيةً لتوجيه زعيم "التيار الصدري" ​مقتدى الصدر​، إلى كان قد دعا في وقت سابق إلى الخروج بـ"مظاهرة مليونيّة سلميّة موحّدة تندّد بالوجود الأميركي وبانتهاكاته".