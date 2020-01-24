أعلن مدير عام جمارك الركاب ب​مطار القاهرة الدولي​ جمال عبد الفتاح عن "إيقاف مسافر هولندي من أصول مصرية، بتهمة ​حيازة مخدرات​ بين أمتعته"، مشيراً الى ان المضبوطات تشمل الحشيش والميثامفيتامين ومادة "إم دي إم إيه" المعروفة باسم "إكستاسي"، إضافة إلى 60 قرصا من مسكنات الألم المحظورة". هذا وكانت السلطات المصرية قد ضبطت كميات كبيرة من ​المخدرات​ في مطلع الشهر الحالي، تتجاوز قيمتها مليون ​دولار​".

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطات المصرية توقف هولندياً بمطار القاهرة بحوزته كمية من المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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