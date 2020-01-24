محتجون نفذوا اعتصاما امام سرايا طرابلس

فذ عدد من ​المحتجين​ اعتصاما امام سرايا ​طرابلس​ وسط انتشار كثيف لعناصر ​قوى الامن الداخلي​ داخل وفي محيط السراي، فيما انتشرت وحدات الجيش عند التقاطعات القريبة من السرايا.

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