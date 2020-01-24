المركز الوطني للجيوفيزياء: ما شعر به اللبنانييون من هزة مصدره زلزال ضرب تركيا بقوة 6,9 درجات

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية ان "الهزة الأرضية التي شعر بها ​اللبنانيون​ في مناطق عدة، مصدرها ​تركيا​ حيث ضرب ​زلزال​ بقوة 6,9 درجات على مقياس ريختر مناطق شرق تركيا".

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