بسبب "كورونا".. بكين تغلق جزءا من سور الصين العظيم

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جانب من سور الصين العظيم

ونقلت وسائل إعلام حكومية في الصين، قرار الإغلاق عن مسؤول في إدارة قطاع "بادالينغ" من سور الصين العظيم. ويعد قطاع "بادالينغ" الذي أعيد تشييده ضمن الأماكن الأكثر جذبا للسياح في سور الصين العظيم.

ويأتي قرار إغلاق جزء من السور فيما تسابق الصين الزمن لبناء مستشفى مخصص لعلاج المرضى المصابين بفيروس "كورونا" الذي أودى بحياة 26 شخصا، وتسبب في مرض المئات، وأدى إلى إغلاق غير مسبوق لمدن يسكنها ملايين الأشخاص خلال العطلة الأكثر أهمية في البلاد.

وقالت حكومة ووهان، وسط الصين، الجمعة، إنها تقوم ببناء مستشفى مخصص لعلاج الفيروس الجديد يضم 1000 سرير، على غرار منشأة شيدتها بكين خلال وباء "السارس".

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وعشية رأس السنة القمرية الجديدة، تم إغلاق وسائل النقل الجمعة في ما لا يقل عن 10 مدن يقطنها حوالي 33 مليون شخص، وهي ووهان، حيث يتركز المرض، وتسعة من جيرانها في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

وتتخذ السلطات احتياطات في جميع أنحاء البلاد، ففي العاصمة بكين تم إلغاء الفعاليات العامة الكبرى إلى أجل غير مسمى، بما في ذلك معارض المعابد التقليدية التي تعد معلما رئيسيا في احتفالات السنة القمرية الجديدة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية صباح الجمعة، أن عدد الحالات المؤكدة لفيروس "كورونا" الجديد ارتفع إلى 830، وتوفي 26 شخصا.

وأكدت كل من كوريا الجنوبية واليابان ثاني حالتين لديهما الجمعة، وتم اكتشاف حالات في هونغ كونغ وماكاو وتايوان والولايات المتحدة وتايلاند وسنغافورة وفيتنام، وقررت منظمة الصحة العالمية عدم إعلان تفشي المرض حالة طوارئ عالمية في الوقت الحالي.