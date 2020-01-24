انفجار تكساس.. منشأة صناعية وراء "الهزة المروعة"

وأوردت شبكة "سي إن إن"، أن الانفجار الذي أدى إلى تحطم نوافذ عدد كبير من المنازل، وقع على بعد 29 كيلومترا شمال غربي مدينة هيوستن.
وأوضحت دائرة إطفاء هيوستن، أن شخصا نقل إلى المستشفى، فيما هرع أفراد الإطفاء وأجهزة الطوارئ والشرطة إلى موقع الانفجار.
ووصفت الشرطة الحادث بـ"انفجار مبنى"، ونصحت جميع السائقين بتجنب المنطقة الواقعة شمال غربي المدينة.
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وأشارت "سي إن إن" إلى أن الانفجار وقع نحو الساعة 04:15 صباحا، مضيفة أن العديد من السكان شعروا بهزة في المباني المحيطة.
وأظهرت صور من كاميرا أمنية انفجارا هائلا وارتفاع كتلة من النار في الهواء في مدينة هيوستن.
وكتب رئيس دائرة الإطفاء، صاموئيل بينا، على تويتر: "العمل في الموقع لا يزال مستمرا. تجنبوا المنطقة. لم يصدر أي أمر إخلاء في الوقت الحالي".
وأضاف: "سنبلغكم بالسبب المحتمل للانفجار حالما تصلنا معلومات مؤكدة".
وأفاد تلفزيون "كاي بي آر سي" الإخباري المحلي، أن كافة المنازل في المنطقة تقريبا أصيبت بأضرار جسيمة، وتحطم زجاج النوافذ وأبواب مواقف السيارات.
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