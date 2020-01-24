بوريطة: 160 ألف مغربي يعيشون في “كندا” من بينهم 40 ألف يهودي و4000 طالب

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب قرر فتح قنصلية في تورونتو قريبا جدا، وذلك لتحسين الخدمات القنصلية لفائدة الجالية المغربية المقيمة بكندا.

واعتبر بوريطة أن البعد الإنساني يشكل مصدر قوة للعلاقات المغربية الكندية، موضحا أن حوالي 160 ألف مغربي يعيشون في كندا، بمن فيهم 40 ألف يهودي و4 آلاف طالب في مختلف الجامعات ومراكز التكوين.

وأكد بوريطة، في لقاء صحافي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، أنه بالإضافة إلى الرغبة في تقديم خدمات أفضل للمغاربة المقيمين بهذه المنطقة القنصلية.

وأوضح أن، الهدف هو التفاعل بشكل أكبر مع السلطات الكندية على المستوى المحلي، وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والمبادلات بين البلدين.

وأكد الوزير أن هذا المجتمع بأسره، الذي يساهم في إثراء علاقاتنا الثنائية، سيستفيد في المستقبل القريب من الخدمات القنصلية في تورنتو، وهو مركز قنصلي هام يتوفر على ما لا يقل عن مائة تمثيل أجنبي مفتوح بعين المكان.