لجنة التأديب تُوقف لاعبين وتنزل بعقوبات مالية في حق الأندية

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، في بلاغ لها اليوم الجمعة، مجموعة من الغرامات المالية في حق الأندية الوطنية، فضلا عن توقيفها محمد اليوسفي لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي لمباراتين نافذتين، ومحمد حركاس من مولودية وجدة لمباراة واحدة.

وتم تغريم أندية القسم الأول من البطولة الوطنية الاحترافية، بسبب شغب جماهيرها ونيل لاعبيها للإنذارات، حيث غرمت اللجنة أولمبيك آسفي 55 ألف درهما، ونهضة بركان مبلغ 25 ألف درهما، ثم فريق الجيش الملكي 22 ألف درهما.

وعاقبت لجنة التأديب فرق الرجاء الرياضي، ومولودية وجدة، والوداد الرياضي، ثم حسنية أگادير، بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهما لكل ناد، بينما تم تغريم الفتح الرباطي 2000 درهما.