“أمن طنجة يوقف “الكار” و”تكساس”.. روعا المدينة بعمليات “الكريساج

تمكنت مصالح أمن منطقة بني مكادة، مساء أمس الخميس، بطنجة، من توقيف كل من الملقبين بـ”الكار”، و”تكساس”، وهما من ذوي السوابق العدلية، إذ يشتبه في تورطهما في عدد من السرقات بالعنف، وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، بحي المرس.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المصالح الأمنية تفاعلت مع مضمون قرص مدمج، تقدم به أحد الضحايا ضمن شكايته، ظهر فيه المشتبهان، وهما يعترضان سبيل أحد المارة، إذ عمدت قراءة تقنية لمضمونه، وتشخيص هوية المعنيين بالأمر، وتوقيفهما بالحي المذكور.

وجرى توقيف المعنيين بالأمر، اللذين كانا يشكلان موضوع شكايات من طرف المواطنين باعتراض السبيل، والسرقة، والتهديد بواسطة أسلحةً بيضاء، في منطقة بئر الشيفا في حي المرس بعد عملية مراقبة، وترصد لهما، حيث ضبطت بحوزتهما أسلحةً بيضاء.

الموقوفان تم وضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية، قصد البحث معهما حول الموضوع، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.