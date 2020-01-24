زلزال يضرب شرقي تركيا شعر به سكّان البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضرب زلزال بقوّة 6.7 شرقيّ تركيا، مساء اليوم، الجمعة، شعر به سكان تركيا كلها وسورية ولبنان والعراق وفلسطين.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في تغريدة عبر "تويتر"، أن مركز الزلزال يقع في قضاء سيفريجه بالولاية، وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 6.75 كم، دون تفاصيل أخرى.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للزلزال.

وأبلغ أهالي مدن وسط وجنوب البلاد، بأنهم شعروا بالزلزال.

تفاصيل أوفى فور ورودها..