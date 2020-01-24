نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

تجدر الإشارة إلى أنه جرى تأجيل عدة مباريات في الدرجات الدنيا بسبب حالة الطقس الماطرة السائدة في البلاد.

الدرجة الممتازة (الجولة 21)

هبوعيل ريشون لتسيون (2-0) أخاء الناصرة

هبوعيل نوف هجليل (0-3) أبناء سخنين

الوحدة كفر قاسم (1-0) بيتار تل أبيب بات يام

الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 17)

هبوعيل هرتسليا (0-1) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء

هبوعيل إكسال (1-0) مكابي تسور شالوم

هبوعيل باقة الغربية (4-0) النادي الرياضي دبورية

أبناء زلفة (3-0) عيروني طبريا

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 19)

بيتار كفار سابا (1-0) أبناء يافا

شمشون أبناء الطيبة (1-2) بيتار بيتح تيكفا

هبوعيل كفر قاسم (2-1) هبوعيل قلنسوة

هبوعيل كفر برا (1-2) بيتار رمات غان

الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 19)

هبوعيل يروحام (5-1) شباب رهط

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الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 19)

أبناء طوبا (3-0) بيتار نهريا

شباب طمرة (0-1) أبناء كابول

الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 19)

هبوعيل طيرات هكرمل (2-1) أبناء مصمص

أبناء الرينة (7-0) مكابي نافيه شأنان

مكابي أم الفحم (2-0) هبوعيل بيت شان

النادي الرياضي بردس حنا (3-0) اتحاد أبناء جت

الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 18)

مكابي عسفيا (9-0) بيتار كريات آتا

هبوعيل دالية الكرمل (1-3) النادي الرياضي طيرات هكرمل

بيتار حيفا (12-0) أبناء قلنسوة

الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 18)

شباب اللقية (2-1) شباب الهواشلة

مكابي حورة (4-3) مكابي ديمونا

الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 18)

مكابي نتانيا (10-1) هبوعيل جلجولية