أخاء الناصرة يخسر خارجيا أمام هـ. ريشون لتسيون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق أخاء الناصرة مباراته الخارجية أمام هبوعيل ريشون لتسيون بهدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الممتازة.

وجرت أحداث المباراة على استاد ريشون لتسيون، وسط حضور العشرات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 54 جاء الهدف الأول لصالح أصحاب الأرض، ثم في الدقيقة 77 حسم الفريق المضيف المباراة لصالحه بهدف ثان.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد أخاء الناصرة عند 18 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف أخاء الناصرة في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل أشكلون يوم الجمعة القادم.