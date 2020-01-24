الوحدة كفر قاسم يتخطى ب. تل أبيب بات يام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق الوحدة كفر قاسم عقبة بيتار تل أبيب بات يام بشق الأنفس بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الممتازة.
وجرت أحداث المباراة على استاد اللد، وسط حضور المئات من المشجعين.
وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيا 0-0، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 87 أحرز اللاعب، أحمد دراوشة، هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح الفريق القسماوي.
وبهذا الفوز رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 31 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري.
هذا، وسيحل الوحدة كفر قاسم في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل بيتح تيكفا يوم الجمعة القادم.
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