البنتاغون: إصابة 34 عسكريًا عقب الضربة الإيرانية على قاعدة في العراق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، مساء اليوم، الجمعة، أن 34 جنديا أميركيا أصيبوا بارتجاج في الدماغ، أثناء الضربات الإيرانية الأخيرة على قاعدة عين الأسد في غرب العراق.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، للصحافيين، إن "34 جنديا أصيبوا بارتجاج في الدماغ". وكانت السلطات أكدت سابقا إصابة 11 جنديا بارتجاج جراء الهجوم الصاروخي.