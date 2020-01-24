قتيلان و25 مصابا في اشتباكات مع قوات الأمن وسط بغداد

الجمعة 24 يناير 2020

قتل متظاهران وأصيب 25 آخرون، مساء الجمعة، إثر اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن العراقية، وسط العاصمة بغداد.



ونقلت رويترز عن مصادر أمنية، أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج على طريق محمد القاسم السريع في العاصمة.

وكان مصدر أمني أفاد لموقع السومرية، بعودة بعودة المصادمات على سريع محمد القاسم في بغداد، فيما أشار إلى أنه تم تسجيل 8 حالات اختناق جراء قنابل الغاز.

والأسبوع قبل الماضي، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (تابعة للبرلمان)، أن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد منذ انطلاقها وحتى الآن بلغ 429 قتيلا ونحو 23 ألف مصاب.

Advertisements

وقال علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إن عدد المعتقلين تجاوز 2900 معتقل، منهم 93 فقط قيد الاحتجاز حاليا".

وأضاف أن "عدد المفقودين بلغ 58 شخصا، في حين بلغت حالات الاغتيال التي تطال الناشطين والمتظاهرين والإعلاميين 37 حالة".

وكانت المظاهرات الاحتجاجية في العراق انطلقت في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي في بغداد وتسع محافظات جنوبي العراق ضد توسع نفوذ إيران بالبلاد.

وما زالت المظاهرات متواصلة للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد لمواجهة حالات الفساد المستشري هناك ومعالجة البطالة.