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المخابرات التركية تداهم المنازل وتعتقل مدنيين في عفرين السورية

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المخابرات التركية تداهم المنازل وتعتقل مدنيين في عفرين السورية

الجمعة 24 يناير 2020

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الفصائل السورية الموالية لتركيا والمخابرات التركية داهمت منازل المواطنين في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي .

 

وذكر المرصد، أن المخابرات إعتقلت 12 مواطناً كرديا من مدينة عفرين وريفها، بينهم امرأة وعضو في "المجلس المحلي لعفرين"، واقتادتهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، دون معرفة أسباب الاعتقال.

 

على صعيد متصل، وفي إطار الانتهاكات المتواصلة من قبل الفصائل الموالية لأنقرة بحق من تبقى من أهالي عفرين وممتلكاتهم، أفاد المرصد باستمرار تلك الفصائل بعملية قطع الأشجار في عموم منطقة عفرين كناحية بلبل والشيخ حديد ومعبطلي وراجو وجنديرس.

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وأمام تلك الانتهاكات المستمرة، نفذ عدد من الأهالي وقفة احتجاجية في ناحية بلبل أمام أحد المقرات العسكرية هناك، للمطالبة بمحاسبة العناصر الذين يقتطعون الأشجار.

 

يذكر أنه في الـ 18 من الشهر الجاري، أقدم مسلحون تابعون لفصيل سليمان شاه الموالي لتركيا، على اختطاف 5 مواطنين من أبناء قرية "كاخرة" التابعة لناحية "معبطلي" في ريف عفرين شمال غرب حلب.

 

وقد طالب مسلحو الفصيل بحسب المرصد، ذوي اثنين من المختطفين بدفع فدية مالية قدرها 15 ألف دولار أميركي مقابل إطلاق سراحهما، مهددين بقتل الرجلين في حال عدم دفع الفدية المالية خلال فترة زمنية وجيزة.

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