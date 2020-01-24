شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: نأمل إنهاء محاكمة «عزل ترامب» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض لشبكة فوكس نيوز الأمريكية إنني "أعتقد أننا يجب أن ننتهي من ذلك الأسبوع المقبل، بحيث يمكننا القيام بأعمال هذه البلاد".
وكانت جريشام تتحدث قبل ساعات قليلة من المحاكمة المقرر استئنافها في مجلس الشيوخ، لليوم الثالث والأخير من مرافعات الديمقراطيين ضد الرئيس.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق القانوني لترامب مرافعات الدفاع، غدا السبت، بينما لجأ الرئيس بالفعل إلى تويتر للتعبير عن شكواه من أنه من المرجح أن يحصل محاموه على تقييمات ضعيفة.
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