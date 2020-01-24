روسيا تدعو أعضاء بـ"الناتو" للمشاركة في مناورات عسكرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن موسكو سترسل دعوات للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي للمشاركة في التدريبات العسكرية التي تقودها سنويا.

ودعا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو "قوات من 90 بلدا بينها أعضاء في حلف شمال الأطلسي" للمشاركة، بحسب وزارة الدفاع.

وتشمل المناورات التي انطلقت عام 2015 تدريبا على إطلاق النار تنفّذه فرق الدبابات، إضافة إلى وضع مسار يتضمن عقبات.

وقال شويجو إن تدريبات العام الجاري ستركز على "الأمن بالمجمل والرعاية الصحية والمسائل اللوجستية".

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ومن المتوقع أن يشارك نحو 6000 جندي في المناورات التي تبدأ أواخر أغسطس/آب حتى مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

وأرسلت دول أوروبية عدة العام الماضي مراقبين بينما شاركت اليونان في المناورات.

وعادة ما تنضم دول مثل الصين وفيتنام وأنجولا إلى المناورات بجانب دول حليفة لموسكو على غرار إيران.

وتثير موسكو وحلف الأطلسي قلق بعضهما بمناورات تجري قرب الحدود بين روسيا ودول أعضاء بالحلف.