الجيش الليبي يكشف لـ"العين الإخبارية" أعضاء لجنة الـ"5+5"

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العين الإخبارية - عبدالهادي ربيع- محمد شحاتالجمعة 2020/1/24 09:27 م بتوقيت أبوظبي
المشير خليفة حفتر وقادة عسكريون بالجيش الليبي - أرشيفية
كشف الناطق باسم رئاسة أركان البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي علي ثابت أسماء أعضاء لجنة "5+5" العسكرية التي ستشرف على الترتيبات الأمنية لمخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد في الـ19 من يناير الجاري.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد أكد نيته دعوة اللجنة الأمنية العسكرية "5+5"، خلال أيام، للاجتماع بعد تسلمه أسماء أعضائها من الطرفين الليبيين.
وأوضح ثابت، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن اللجنة تضم من الطرف التابع لحكومة فايز السراج اللواء الفيتوري غريبيل، قائد اللواء الثاني مشاة، واللواء أحمد أبوشحمة، آمر "قائد" غرفة عمليات المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للسراج، والعقيد مختار نقاسا واللواء محمود بن سعيد القياديين الميدانيين في صفوف السراج، واللواء عبدالرحمن محمد الجطلاوي مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية في حكومة السراج.
وتابع أن الجيش الوطني الليبي اختار من جانبه اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية، والعميد أبوقاسم الأبعج، آمر المناطق العسكرية الجنوبية، والعميد الهادي الفلاح، آمر المنطقة العسكرية الغربية، والعميد إدريس مادي، والعميد عطية حمد مدير إدارة الحسابات العسكرية.
المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا كان قد أكد، في تصريحات سابقة، أن "الجزء الأساسي من خطة اللجنة الأمنية العسكرية "5+5" هو الحرص والمطالبة بمغادرة كل المقاتلين الأجانب للأراضي الليبية في أسرع وقت.
واحتضنت برلين، الأحد الماضي، قمة دولية حول الأزمة الليبية برعاية أممية، حضره عدد من قادة الدول بينهم رؤساء الجزائر ومصر وروسيا وفرنسا، وتضمنت مخرجات برلين 3 مسارات أمنية وسياسية واقتصادية، حيث تتولى لجنة "5+5" من العسكريين النظاميين من الطرفين الإشراف على المسار الأمني.
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