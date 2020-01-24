رئيس الوزراء البريطاني يوقع على اتفاق بريكست

وقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، على اتفاق خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

توقيع جونسون جاء بعد يوم من تصديق الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، رسميا على اتفاق "بريكست"، بعد أن حصل على تأييد مجلس العموم نهائيا، الأربعاء.

وكتب وزير بريكست ستيف باركلي على تويتر: "منحت جلالتها الآن الموافقة الملكية على مشروع قانون بريكست ليصبح بالتالي قانون بريكست".

وأضاف: "بتكريسه قانونا يمكن للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني".

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والأربعاء، صادق مجلس العموم البريطاني نهائيا على اتفاق "بريكست"، بعد أن رفض تعديلات طالب بها مجلس اللوردات على تشريع الخروج.

وسيدخل البريطانيون بعد مغادرتهم الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني في فترة انتقالية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، يواصلون خلالها تطبيق القوانين الأوروبية، وستناقش تفاصيل العلاقة الجديدة خلال تلك الفترة.





بمجرد خروج بريطانيا ستقدم المفوضية الأوروبية توكيل تفاوض للدول الأعضاء يتعين أن تصادق عليها الدول الـ27 أثناء اجتماع وزاري في 25 فبراير/شباط، ويمكن حينها الانطلاق رسميا في المفاوضات.

وفي 1 يوليو/تموز المقبل يجب بحلول هذا التاريخ اتخاذ قرار بتمديد الفترة الانتقالية - أي التفاوض - أم لا لعام أو عامين، لكن سبق لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أن رفض أي تمديد.