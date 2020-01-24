استقالة قيادي من حزب أردوغان‎ للانضمام لـ"باباجان"

أعلن قيادي بحزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، ومقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، استقالته من الحزب؛ للانضمام لحزب نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان الذي يستعد لإعلانه قريبا.



وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة: "إن علي إحسان مَردان أوغلو الذي مثل العدالة والتنمية بالبرلمان على مدار دورتين متتاليتين عن ولاية ماردين (جنوب شرق) استقال، رغم أنه يعد من الأسماء المقربة لأردوغان".

وسبق أن استقال قياديون بالحزب في ولاية ديار بكر، من بينهم رئيس فرع الحزب بالولاية آيدين ألطاتش ونائبان برلميان سابقان عن الولاية.

وفي تصريحات أدلى بها مردان أوغلو، ذكر أن استقالته جاءت استعدادا للانضمام لحزب باباجان الجديد، مشيرا إلى أن هناك لقاءات عقدها مؤخرا مع الأخير لترتيب عملية انضمامه للحزب المرتقب.

وأضاف: "استقلت من العدالة والتنمية بمحض إرادتي حينما رأيت أن الضرورة تقتضي ذلك، وهناك مباحثات لي مع باباجان، فتركيا يجب أن تنتصر".

ومردان أوغلو سبق ترشيحه للانتخابات التشريعية عن العدالة والتنمية في الاستحقاقين الانتخابيين 2007 و2011، لكنه لم ينجح حينها.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية يشهد منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام أحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة التي فقد فيها العديد من البلديات الكبرى، على رأسها بلديتا العاصمة أنقرة وإسطنبول.

ومن أبرز الاستقالات في صفوف الحزب، استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، قائلا إن "الحزب لم يعد قادرا على حل مشكلات تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه".

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ويوم 13 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، أعلن داود أوغلو تأسيس حزبه الجديد "المستقبل"، مستعرضا مبادئه والسياسات العامة التي سيتبعها، ليضع بذلك نهاية لحالة الجدل والترقب بشأن مساعيه لإعلان الحزب التي بدأت منذ انشقاقه عن صفوف العدالة والتنمية، الحاكم.

وشغل داود أوغلو (60 عاما) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ووجه هذا العام انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.

وجاءت استقالة داود أوغلو بعد شهرين على استقالة باباجان من حزب العدالة والتنمية الذي يعتزم تأسيس حزب جديد هو الآخر.

وكشف باباجان، خلال لقاء تلفزيوني، مؤخرا أن الإعلان عن حزبه الجديد سيكون في يناير/كانون الثاني الجاري.





والخميس، أعلن عضو سابق بحزب العدالة والتنمية تأسيسه حزبا سياسيا جديدا بعد انتهائه من الإجراءات كافة اللازمة لإشهاره.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، تأسس الحزب الجديد على يد رجل الأعمال بدري يالتشين الذي سبق أن كان عضوا في العدالة والتنمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحزب الجديد يحمل اسم "حزب اتحاد الأناضول" (ABP) وأن مؤسسه أنهى الإجراءات الخاصة بوزارة الداخلية في 2 يناير/كانون الثاني الجاري.

ولفتت إلى أن هذا الحزب أصبح رقم 182 في قائمة الأحزاب السياسية المعلنة من قبل المحكمة العليا في البلاد، مشيرة إلى أن شعار الحزب عبارة عن يدين متشابكتين تتذيلهما جملة "أكبر وعد هو التنفيذ".