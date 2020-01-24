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الحكومة اليمنية تحمل ميليشيات الحوثي مسؤولية إفشال اتفاق ستوكهولم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الجوف

فيما نفى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر جملة وتفصيلا صحة ما نشرته وتروج له بعض القنوات والصحف والمواقع الالكترونية عن غارة خاطئة لطيران تحالف دعم الشرعية على مواقع الجيش الوطني في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، حملت الحكومة اليمنية الشرعية، ميليشيات الحوثي الانقلابية وحدها مسؤولية انهيار جهود السلام وإفشال اتفاق ستوكهولم ودعوة المبعوث الأممي لوقف التصعيد.

وأكدت أنها لم تعد ترى جدوى حقيقية من اتفاق الحديدة على ضوء التصعيد الحوثي. وانتقد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، في سلسلة تغريدات نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية اليمنية على على تويتر أمس استمرار التصعيد العسكري الأخير من قبل الحوثي، وفي ظل وجود المبعوث الأممي في صنعاء، وقال إن ذلك «يعد استغلالا سيئا لاتفاق السويد والتهدئة في الحديدة ولكل جهود السلام، وذلك عبر التحضير للحرب وتعزيز جبهاتهم الأخرى». وتهديد بنسف جهود السلام، وأكد الحضرمي أن التصعيد العسكري الحوثي الأخير يهدد بنسف كل جهود السلام.

وأضاف أن «الشعب اليمني لن يتحمل المزيد من الصبر في سبيل البحث عن عملية سلام هشة توفر الفرصة للحوثي لتغذية وإعلان حروبه العبثية».

وشدد وزير الخارجية اليمني على أن الحكومة الشرعية لن تسمح «باستغلال اتفاق الحديدة لتغذية معارك الحوثي العبثية في الجبهات التي يختارها»، لافتا إلى أنه «لم يعد ممكنا أن يستمر هذا الوضع المختل»، بحسب تعبيره. وأضاف «تتحمل الميليشيات الحوثية وحدها مسؤولية انهيار جهود السلام ودعوة المبعوث لوقف التصعيد وإفشال اتفاق ستوكهولم. ونحن في ظل هذا التصعيد لم نعد نرى جدوى حقيقية من اتفاق الحديدة».

ميدانيا تشهد جبهة نهم شرق صنعاء معارك شرسة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي عقب وصول تعزيزات كبيرة لمليشيات الحوثي بعد تقدم قوات الجيش الوطني وسيطرتها على عدد من المواقع منذ مطلع الأسبوع الماضي.

وفي السياق أكدت وزارة الدفاع اليمنية أن معركة تحرير العاصمة صنعاء خيار لا رجعة فيه مهما كلف الأمر، وأن العمليات العسكرية مستمرة ضد الميليشيات المتمردة في كل المحاور والجبهات على امتداد الوطن.

وعبر اجتماع عسكري برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، وضم كلا من المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، بحضور محافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، وقائد قوات تحالف دعم الشرعية بمأرب اللواء الركن عبدالحميد المزيني، عن الفخر والاعتزاز بالبطولات والملاحم الأسطورية والمعنويات العالية التي يتحلى بها منتسبو مؤسسة الوطن الدفاعية في كل مواقع وميادين الشرف والفداء.

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كما وقف الاجتماع على سير العمليات الميدانية وعملية تأمين ما تم من انسحاب تكتيكي لبعض الوحدات العسكرية في بعض المواقع والتي يتم حاليا ترتيب وضعها للقيام بمهامها وواجباتها القتالية وبما يحقق النصر الذي ينشده جميع أبناء الشعب اليمني.وشدد الاجتماع على الجاهزية القتالية والاستعداد التام والدائم في جميع الوحدات العسكرية لتنفيذ المهام الموكلة ومواجهة التحديات، كما أكد أن القوات المسلحة تقدم التضحيات الغالية للدفاع عن الجمهورية والثورة وتخوض معركة مفتوحة مع ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، وأنها ستظل على العهد ماضية نحو استكمال تحرير ما تبقى من تراب الوطن ودحر الميليشيات الحوثية المتمردة المدعومة من إيران واستعادة الدولة والشرعية والمؤسسات الدستورية وإعادة وتحقيق أمن واستقرار الوطن، وأكد الاجتماع أن القوات المسلحة تخوض معركة المصير المشترك ضد الميليشيات الحوثية والمخططات الإيرانية الساعية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة برمتها جنبا إلى جنب مع الأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مثمنا مواقف ودعم المملكة في معركة استعادة الجمهورية والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

وعبر الاجتماع عن الفخر والاعتزاز بمواقف وبطولات قبائل مأرب والجوف وشبوة البيضاء وأبين وكل أبناء اليمن وهبتهم المساندة ووقفتهم الثابتة والشجاعة إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة لدحر الميليشيات الإرهابية، ودعا الاجتماع كل أبناء الشعب اليمني الحر الأبي إلى مزيد من الالتفاف حول قيادته الشرعية وقواته المسلحة في هذه المعركة الوجودية، حتى اقتلاع جذور مشاريع الماضي والخراب والكهنوت والانتقال نحو آفاق المستقبل المشرق.

وفي جبهة الساحل الغربي استهدفت ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة في عدد من مناطق الحديدة، غرب اليمن، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن ميليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، واستهدفت الأحياء السكنية وأحياء وحارات متفرقة في مدينة حيس جنوب الحديدة.

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