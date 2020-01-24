حقيقة إصابة الرئيس الأسبق حسني مبارك بورم في المعدة وتفاصيل حالته الصحية

كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق،محمد حسني مبارك على حالة والده الصحية بعد أجراء عملية جراحية قائلا:" أجرى والدى عملية جراحية، وحالته مستقرة وبخير، والحمد والشكر لله».

وكان الرئيس الأسبق حسنى مبارك تم نقله إلى أحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكشف مصدر مقرب من أسرة «مبارك» لـ«الوطن»، أنه دخل المستشفى الثلاثاء الماضى، وتم حجزه فى قسم الأورام لإجراء فحوصات طبية لتحديد حالته الصحية، وأجرى عملية استئصال ورم فى المعدة، فجر أمس، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة، مؤكداً أن حالة مبارك الصحية مستقرة حالياً وفي تحسُّن.

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