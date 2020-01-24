وأقترب شهر الخير.. الإفتاء: الأحد 26 يناير أول أيام شهر جمادى الآخر

أعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غداً السبت 25 من شهر يناير لعام 2020 ميلاديًّا هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريًّا، وأن يوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1441 هجريًّا.

واستطلعت دار الإفتاء اليوم الهلال وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعامِ 1441 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا.

وبهذه المناسبةِ تقدمت دار الافتاء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصرى ، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.