وزارة التضامن المصرية: فتيات تعرضن للتحرش بدار رعاية بمصر الجديدة

زارت وزيرة التضامن المصرية نيفين القباج، دار أيتام في مصر الجديدة بطريقة مفاجئة، بعد استغاثة الفتيات هناك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب تعرضهن للتحرش الجنسي.
وفي بيان لها، أعلنت وزارة التضامن، أن عددا من الفتيات بدار رعاية "أخوين"، "تعرضن للتحرش من قبل رئيس مجلس إدارة الدار بعد وفاة المشرفة عليهن، الأمر الذى دفع البنات إلى نشر إغاثة لرئاسة الجمهورية ووزيرة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي".
وفتح فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تحقيقا مع إدارة الجمعية واستمع إلى أقوال الأيتام ووثقها كتابيا، وتسجيل مقاطع فيديو لشهادة الأطفال فيما يخص وقائع التحرش اللفظي والجنسي، الذي قام به رئيس مجلس إدارة الجمعية المتحرش جنسيا بالأطفال.
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